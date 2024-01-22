أماكن انقطاع المياه اليوم الثلاثاء في الفيوم.. تستمر 8 ساعات

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم في بيان لها، أماكن انقطاع المياه اليوم بالفيوم، إذ من المقرر أنّ تنقطع لمدة تصل إلى 8 ساعات في عدد من القرى بمركزين مختلفين، وذلك بسبب قيام الشركة بعمل بعض الإصلاحات في أحد خطوط المياه، ما يستلزم قطع مياه الشرب عن عدة مناطق، فيما طالبت الشركة أصحاب المستشفيات والمخابز والمواطنين بتدبير المياه خلال فترة الانقطاع.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، أماكن انقطاع المياه اليوم بالفيوم، فضلًا عن سبب انقطاع المياه، ومدة الانقطاع، إلى جانب رقم شركة المياه بالفيوم، والخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين بخصوص مياه الشرب.

أخبار شركة مياه الفيوم اليوم

وطالبت شركة مياه الفيوم، المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز في القرى والعزب التي تتضمنها أماكن انقطاع المياه اليوم، بتدبير وتخزين مياه الشرب التي يحتاجون إليها لتكفيهم خلال فترة الانقطاع وحتى عودة المياه مرة أخرى.

أماكن انقطاع المياه اليوم

وبيّنّت شركة المياه بالفيوم، أنّ أماكن انقطاع المياه اليوم في محافظة الفيوم تشمل قرى مركزي سنورس وأبشواي، والتي تتضمن القرى الآتية:

قرى شكشوك، وعبود، وتوابعها بمركز أبشواي.

قرى سنهور البحرية وتوابعها، والمنطقة السياحية، ووليدة وتوابعها، بمركز سنورس.

مدة انقطاع المياه اليوم قسم الفيوم

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، في بيانها، إنّ مدة انقطاع المياه اليوم في الفيوم تصل إلى 8 ساعات وهي الفترة التي تستغرقها أعمال الإصلاح، وذلك في الفترة من 2:00 ظهرًا وحتى 10 مساء الغد.

سبب انقطاع المياه في الفيوم اليوم

وذكرت الشركة، أنّ سبب انقطاع المياه في الفيوم اليوم يأتي بسبب احتياج الشركة لإجراء بعض أعمال الصيانة في خط مياه شرب يبلغ قطره 450 مليمترا على طريق عبود/أبوكساه بأبشواي.

ما الخط الساخن للمياه

ولفتت شركة المياه بالفيوم إلى أنّها تستقبل شكاوى المواطنين، وطلبات سيارات المياه النظيفة من خلال الخط الساخن للمياه 125، أو من خلال إرسال رسالة على واتساب عبر الرقم 01275358538.