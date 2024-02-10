قبل رانيا منصور.. فنانات استعان بهن تامر حسني في كليباته الأخيرة

حقق الفنان تامر حسني نجاحا كبيرا وإشادات من جمهوره بكليب «موضوع رجوعنا» والذي شاركته فيه بالتمثيل الفنانة رانيا منصور، والتي عبرت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن سعادتها لمشاركة تامر في هذا الكليب.

ثراء جبيل في أغنية «موحشتكيش»

ولم تكن رانيا منصور أول فنانة تشارك تامر حسني في كليب غنائي، إذ شاركت منذ أيام الفنانة ثراء جبيل مع تامر في أغنية «موحشتكيش»، والتي تحمل طابعا رومانسيا والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر علي فتح الله.

أسيل عمران في أغنية حوا

كما شاركت الفنانة أسيل عمران في كليب حوا مع تامر حسني والذي كان يحمل الطابع الكوميدي وكيف يتعامل الرجل مع المرأة.

أغنية «حوا» من كلمات وألحان تامر حسني ومن توزيع وميكس وماستر علي فتح الله، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت إخراج تامر حسني.