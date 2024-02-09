«متصل بالعالم الآخر».. أمريكيون يسخرون من محادثات بايدن مع «الأموات»

«رئيس له قدرات خاصة ويمكنه الانتقال إلى العالم الآخر ولديه علاقات متميزة فيه، ومقابلة الأموات والتحدث معهم وجهًا لوجه، إنّه خارق حقًا».. موجة من الانتقاد والسخرية أطلقها عدد من الأمريكيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد «زلة لسان» جديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن، البالغ من العمر 81 عاما، بعدما زعم أنّه التقى بمسؤول أوروبي توفي منذ 7 سنوات.

زلة جديدة للرئيس بايدن

زلة بايدن كانت الثانية له، خلال أسبوع، بعدما اختلط عليه الأمر مجددًا بين زعيمة أوروبية وسلفها المتوفى، إذ قال الرئيس الأمريكي خلال مناسبة انتخابية إنّه التقى المستشار الألماني هيلموت كول الذي تُوفي عام 2017 بدلا من أنجيلا ميركل، حسبما ذكرت «سكاي نيوز».

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي زعم فيها بايدن أنّه يتحاور مع «أموات»، إذ ذكر في وقت سابق أنّه تحدث إلى الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران بدلًا من الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، في أثناء تطرقه للحديث أيضًا عن قمة مجموعة السبع نفسها التي عقدت في يونيو عام 2021.

بايدن ينوي خوض الانتخابات الرئاسية

يّذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرغب في خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية لفترة جديدة، مؤكدًا أنّ صحته العقلية على ما يُرام رغم زلّات «اللسان» في تصريحات عن حوارته ومقابلاته لزعماء وسياسيين توفوا منذ سنوات طويلة.