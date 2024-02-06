طقس جليدي يضرب الصين ويعيق الحركة في البلاد

أدت الأمطار المتجمدة والثلوج والجليد، إلى تعقيد رحلة العودة إلى الوطن للكثيرين في وسط وشرق الصين، حيث يسافر المليارات قبل مهرجان الربيع في طقس بارد اجتاح أجزاء من البلاد، خلال الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

تضرر مقاطعة هوبي

وتضررت مقاطعة هوبي بوسط البلاد بشدة، حيث تباطأت الطرق السريعة إلى الزحف وتأخرت القطارات أو ألغيت، مما ترك المسافرين عالقين.

وأفاد منفذ الأعمال ييكاي العالمية، بأنّ أحد السائقين حوصر لمدة ثلاثة أيام، وقالت وسائل إعلام محلية، إن مئات القطارات تأخرت أو علقت، وتقطعت السبل بحشود من الركاب في محطات السكك الحديدية في ووهان.

وأوضحت كاميرات المراقبة الحكومية، إن المدرجات في مطار تيانهي في ووهان أغلقت مؤقتًا في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

ولقي شخصان على الأقل مصرعهما في حوادث مرتبطة بالثلوج، أحدهما من هوبي والآخر من مقاطعة هونان الجنوبية، مع انخفاض الأسقف في أسواق المزارعين بسبب الثلوج الكثيفة.

الطقس القاسي يستمر لبضعة أيام

ومن المتوقع أن يستمر الطقس القاسي لبضعة أيام أخرى، مع توقع تساقط الثلوج والأمطار على نطاق واسع، وفقًا لبث الطوارئ الوطني الصيني.

وقالت السلطات الإقليمية في هوبي، إنها تهدف إلى إزالة الأنفاق والجسور، حيث تسبب الجليد الكثيف في نقاط الاختناق.

وأصدرت المقاطعة تعليمات لمئات من محطات رسوم الطرق السريعة، باتخاذ إجراءات لمراقبة حركة المرور، بما في ذلك السماح للمركبات بالمرور مجانًا.

وأظهرت صور من إدارة الأرصاد الجوية الصينية، أن الأشجار في مقاطعة هونان كانت منحنية، وسقطت على الطرق بعد التجمد.

وتوقع المرصد المركزي للأرصاد الجوية الصيني، جولة جديدة من الأمطار والثلوج والطقس المتجمد في جنوب البلاد، في النصف الأول من هذا الأسبوع، لكنه قال إن الظروف ستتحسن ابتداء من الخميس.