الأمم المتحدة: قتل مرضى في مستشفى بالضفة الغربية «جريمة حرب»

وصفت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، إن عملية استشهاد ثلاثة رجال فلسطينيين في مستشفى ابن سينا بالضفة الغربية الشهر الماضي على أيدي قوات الاحتلال متنكرين في زي أطباء يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.

استشهاد مريض أعزل في مستشفى بالضفة الغربية

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، بيان خبراء الأمم المتحدة، والذي جاء فيه أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، فإن قتل مريض جريح أعزل يعالج في مستشفى يرقى إلى جريمة حرب، في إشارة إلى باسل الغزاوي، الذي استشهد مع شقيقه وصديقه على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية وهو مريض يعالج من إصابات ناجمة عن غارة جوية إسرائيلية.

وأكد البيان، أنه من خلال التنكر في صورة أطباء ارتكبت القوات الإسرائيلية أيضًا، جريمة حرب تتمثل في الغدر، وهو أمر محظور في جميع الظروف، داعين دولة الاحتلال إلى إجراء تحقيق.