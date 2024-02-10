منتجه مسرحية «الجريمة البيضاء»: الفكرة إنسانية ونحتاج دعم الجمهور

قالت المنتجة أروى قدورة، منتجه مسرحية «الجريمة البيضاء»، إن فكرة المسرحية رائعة جدًا، مشددة على أن مؤلفها أستاذ كبير وله قدرة على معالجة الفكرة.

فكرة المسرحية يعاني منها كل إنسان

وأوضحت «قدورة»، خلال لقاء مع كاميرا برنامج «الإبداع في مصر»، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن فكرة المسرحية إنسانية جدًا جدًا، مشيرة إلى أن الفكرة التي تطرقت لها المسرحية يعاني منها الإنسان في كل زمان ومكان، والفكرة جاءت عبارة عن تعرض الإنسان لإيذاء نفسي ثم يتحول لإيذاء بدني.

وأشارت إلى أنه ضمن أحداث المسرحية هناك شخص تعمد في إيذاء شخصًا آخر ويدفعه للموت بدون أن يحمل سلاح، إلا أن القضاء كان له دور كبير من خلال الأدلة والبراهين، منوهة بأن في القضية التي تضمنتها أحداث المسرحية كان هناك جرائم تمس الإنسان والمحاكمة كانت لابد أن تكون محاكمة الضمير.

نحتاج من الجمهور تقديم الدعم لأصحاب العرض المسرحي الجيد

وأضافت أنها تحتاج تقديم الدعم لأصحاب أي عرض مسرحي جيد، منوهة بأنه يُقال بأن المسرح في حالة انحدار ويحتاج لجمهور واعي يميز بين الجيد والسيئ، مشددة على أن المسرح هو أب لجميع الفنون، وأن أي دولة لا تنهض إلا بالفعل المسرحي بشكل خاص.