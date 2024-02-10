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إزاي تنشط فيزا المعاشات؟.. 4 خطوات بسيطة

كتب:

بسمة عبدالستار
09:11 ص | السبت 10 فبراير 2024
التأمينات- صورة أرشيفية

التأمينات- صورة أرشيفية

يحتاج عديد من أصحاب المعاشات، والذين يبلغ عددهم 11 مليون مُستحق، إلى تنشيط الفيزا الخاصة بهم للتيسير عليهم في صرف مستحقاتهم المالية في المواعيد المقررة كل شهر.

خطوات تنشيط فيزا المعاش

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» الخطوات التي يتم من خلالها تنشيط فيزا المعاشات، كالتالي:

- في البداية يقوم الشخص صاحب المعاش بتحميل تطبيق يُسمي «معاشي» من على المتجر، ولكن يجب الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالتسجيل.

- يتم التسجيل على تطبيق «معاشي» من خلال إدخال الاسم، واسم الأب والعائلة، وتاريخ الميلاد، ورقم الهاتف المحمول.

- يرسل التطبيق بعدها رسالة على رقم الهاتف الذي قُمت بإدخاله، وفيها كود التفعيل الذي يتم إدخاله حتى يستطيع صاحب المعاش أو المُستحقين استخدام التطبيق.

- في الخطوة التالية يتم إدخال بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا، والرقم السري الخاص بالبطاقة، ثم النقر على زر التسجيل، وبعدها يستطيع الشخص تفعيل فيزا المعاشات.

وأقر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، زيادة لأصحاب المعاشات في شهر مارس المُقبل، بنسبة 15% كحد أقصى، فضلًا عن زيادة في الأجور للعاملين في الدولة سواء القطاع الخاص أو الحكومي.

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بقلم بسمة عبدالستار