بدء الفصل الدراسي الثاني في بعض مدارس الغربية اليوم

استقبلت اليوم، عدد من المدارس بمدن ومراكز محافظة الغربية، الطلاب والطالبات في إطار بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023-2024، وذلك وسط إجراءات مكثفة اتخذتها مديرية التربية والتعليم بالغربية، على أنّ تشهد العملية التعليمية، انتظام الدراسة غدًا في جميع المدارس.

بدء الفصل الدراسي الثاني في الغربية

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنّ عددًا من المدراس شهدت اليوم، عودة الدراسة وهي المدارس التي تعمل بنظام الفترة الدراسية الواحدة، على أنّ تنتظم الدراسة غدًا في المدارس كافة على مستوى الإدارات التعليمية الـ10.

وأوضح أنّ مديرية التربية والتعليم بالغربية، استعدت جيدًا لاستقبال الطلاب والطالبات في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وجرى الانتهاء من كل التجهيزات والاستعدادات وأعمال الصيانة، وعقد اجتماع مع مديري الإدارات التعليمية الـ10 ومديري المدارس بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة.

تفعيل الأنشطة الطلابية

وأشار «حسن» إلى أنّ الاجتماع شهد التشديد على الانضباط المدرسي والحرص على نظافة المدرسة وتسليم الكتب المدرسية وتفعيل الغياب اليومي، وحظر استخدام العقاب البدني ، وتفعيل الأنشطة الطلابية داخل المدارس بهدف جذب الطلاب