حملات في محيط المدارس بأول أيام عودة الدراسة بالقاهرة

تزامنًا مع عودة المدارس في القاهرة لبدء الفصل الدراسى الثاني، تواصل الأجهزة التنفيذية في نطاق أحياء المنطقة الجنوبية جهودها استمرارا لحملات النظافة والتجميل بمحيط المدارس والشوارع المؤدية إليها بتوجيهات مباشرة من المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بضرورة الوجود الميداني المستمر، وتكثيف حملات النظافة بشكل دوري إلى حانب رفع كفاءة الإنارة وصيانة الأعمدة، ورفع الإشغالات والتعديات طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

تكثيف حملات النظافة

وكثّف حي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار، رئيس الحي، مع وحدة الرصد البيئي بتكثيف حملات النظافة والتجميل في محيط المدارس والشوارع المؤدية إليها في نطاق الحي؛ لتوفير بيئة آمنة وملائمة للطلاب.

واستهدفت الحملات مدرسة بندر بن سلطان الإعدادية بنات، ومدرسة حلوان الثانوية التجارية العسكرية ومدرسة الرسمية للغات ومدرسة التربية الفكرية، ومدارس الياس للغات، ومدرسة الشهيد أحمد محمود حامد الابتدائية، ومدرسة سانت ماري، ومدرسة حلوان القديمة الابتدائية، ومدرسة حلوان الميكانيكية العسكرية، ومدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، ومدرسة الشروق للغات، ومدرسة الشهيد محمد فريد سرحان، ومدرسة حلوان الثانوية الفنية بنات، ومدرسة مصطفي كامل للغات، ومدرسة صلاح سالم الثانوية بنين، ومدرسة علي بن ابي طالب ومعهد حلوان الاعدادي الثانوي للبنين، ومدرسة الاعدادية الثانوية للصم (الأمل)، ومدرسة عمر بن عبد العزيز الاعدادية، ومدرسة حافظ ابراهيم الرسمية للغات بحلوان مع مواصلة المتابعة المستمرة لحالة النظافة ورفع اي مستجدات بمحيط المدارس إلى جانب تطوير أداء الخدمة المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمنظومة النظافة بالشوارع والميادين بنطاق حي حلوان، والتي شملت رفع كفاءة النظافة عدد من الشوارع بحلوان للحفاظ علي نظافة الشوارع والمظهر اللائق للحي .

توفير بيئة صحية للطلاب

وفي حي مصر القديمة، قامت فرق عمل هيئة النظافة، والرصد البيئي بالعمل على تحقيق معدلات أفضل في النظافة بالشوارع والمياديين المحيطة في المدارس وتطهير صناديق القمامة واتخاذ كل التدابير اللازمة لتوفير بيئة صحية للطلاب مع متابعة أعمال نظافة الشوارع الرئيسية، والفرعية بصفه مستمرة، والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات لحماية البيئة، والحفاظ على الشكل الحضاري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.