أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للصف الثاني الإعدادي بالسويس، مشيرة إلى أنّ امتحانات نصف العام ستنطلق يوم الخميس 11 يناير 2024.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للصف الثاني الإعدادي بالسويس

جاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للصف الثاني الإعدادي بالسويس كالتالي:

الخميس 11 يناير.. فترة أولى امتحان مادة اللغة العربية ومدة اللجنة ساعتين ونصف، والفترة الثانية الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ومدن اللجنة ساعة ونصف أيضًا.

السبت 13 يناير.. فترة أولى امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومدة اللجنة ساعتين، وفترة ثانية التربية والفنية ومدة اللجنة لها ساعتين.

الأحد 14 يناير.. مادة الهندسة ومدة اللجنة ساعتين، ومادة التربية الدينية ومدة اللجنة ساعة ونصف.

الاثنين 15يناير.. فترة أولى امتحان مادة اللغة الإنجليزية ومدتها ساعتين، ومادة الجبر ومدتها ساعتين فترة ثانية.

الثلاثاء 16 يناير: امتحان مادة العلوم لجنتها لمدة ساعتين.

امتحانات المستوى الرفيع للصف الثاني الإعدادي 2024

وذكرت مديرية التربية والتعليم، خلال إعلانها، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للصف الثاني الإعدادي بالسويس، إنّ جدول امتحانات مادة المستوى الرفيع للصف الثاني الإعدادي لمدارس اللغات الرسمية والمتميزة والخاصة سيكون الأربعاء 27 ديسمبر الجاري، اللغة الأجنية الأولى والخميس 28 ديسمبر للغة الأجنبية الثانية.

وشددت المديرية والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتعليمات الوزارة بشأن الامتحانات وفي مقدمتها منع اصطحاب التليفون المحمول وأن يتم التصحيح بشكل يومي حتى يتم الانتهاء من كل الامتحانات.