عاجل.. مفاجأة مدوية بعد أنباء انتقال رمضان صبحي للزمالك

«بيقولوا» خدمة إخبارية يُقدّمها «الوطن سبورت» لقرّائه يوميًا لتسليط الضوء على أبرز التصريحات الرياضية، وآخر المستجدات والملفات المختلفة سواء في المسابقات المحلية أو البطولات القارية والمنتخبات الوطنية.

ورطة داخل الأهلي

كشف سيف زاهر عن العديد من الكواليس داخل النادي الأهلي عن وجود خلاف بين مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمروأكرم توفيق خلال الفترة الحالية.

إصابة جديدة في الزمالك

كشف مصدر بالجهاز الطبي لنادي الزمالك، تفاصيل إصابة أحمد عبد الرحيم إيشو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال مباراة «الأبيض» أمام فريق الشباب مواليد 2005، التي أقيمت على ملعب حلمي زامورا.

مفاجأة رمضان صبحي بشأن الانتقال إلى الزمالك

سلط محمود فتح الله، المدرب العام السابق بنادي بيراميدز، الضوء على إمكانية انتقال رمضان صبحي، نجم الفريق السماوي، إلى صفوف الزمالك خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

اتحاد الكرة يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع فيتوريا بعد فسخ تعاقده

كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ومدير إدارة المسابقات، عن تفاصيل المكالمة التي جمعت الاتحاد بروي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الأول، بعد صدور قرار إقالته.

حازم إمام يتمنى نجاح التوأم ولن يشرف على المنتخب مرة أخرى

قال الإعلامي سيف زاهر إن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أول شخص يتمني النجاح للتوأم حسام وإبراهيم حسن، كاشفًا أنه لن يقوم بالإشراف على المنتخب مرة أخرى.

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