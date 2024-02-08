مدرب الزمالك السابق يعتنق الإسلام.. ماذا قال في أول رسالة؟

في حدث لاقى حفاوة كبيرة ودعم واحتفالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن البرازيلي رودريجو اعتناق الدين الإسلامي، وتغيير اسمه، الأمر الذي شهد تفاعلًا كبيرًا من قبل رواد «السوشيال ميديا»، الذين حرصوا على تهنئته ودعمه على هذا القرار الذي اتخذه بعد سنوات طويلة.

مدرب أحمال الزمالك السابق يعلن رسميًا اعتناق الإسلام

ورد رودريجو على رسالة الشيخ الذي ساعده على دخول الإسلام، والذي ظهر معه بالفيديو الذي أعلن خلاله دخوله الإسلام ونطق الشهادتين، وذلك بعدما كتب له: «مبروك لك أخي العزيز على دخولك الإسلام، أتمنى لك حياة سعيدة في قادم الأيام»، ليرد مدرب أحمال الزمالك السابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «شكرا لك».

لاقت خطوة رودريجو باعتناق الإسلام ترحيبًا واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبَّر العديد من الأشخاص عن سعادتهم بقرار رودريجو، وتمنوا له التوفيق في حياته الجديدة.

مشوار رودريجو مع الأندية

وعمل رودريجو مدرب أحمال في عدد من الأندية في أوروبا وأفريقيا، إذ تولى مهمة الزمالك في فترة سابقة، كما تولى مهمة إدارة الهلال السوداني في وقت سابق، قبل إقالته من قبل الفريق، الذي أعلن أنه لم ينجح في مهمته، التي جاء من أجل تحقيقها.