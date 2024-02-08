عاجل.. فيفا يصدم الزمالك بشأن غرامة كهربا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن الأندية البرتغالية المعاقبة بعدم تسجيل لاعبين في قوائمها بسبب أزمات مادية، من خلال بيان أصدره عن وجود أداة رقمية جديدة توضح بيانات الأندية الخاضعة لحظر التسجيل، وشهدت تواجد نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي الذي كان يلعب ضمن صفوفه محمود عبدالمنعم كهربا قبل انضمامه للنادي الأهلي بعد أزمة مع الزمالك.

إيقاف القيد في ديبورتيفو أفيس وعلاقته بقضية كهربا

ذكر فيفا خلال الأداة المستحدثة إيقاف أفيس فترتين من تسجيل اللاعبين، البداية كانت في شهر أبريل من عام 2022 لكن هذا القرار لم يكن هناك أي شيء يخص قضية محمود كهربا ويبدو أنها أزمات تخص مستحقات لاعبين آخرين لأن التواريخ بعيدة تماما عن القرارات الصادرة في قضية كهربا فأول قرار له كان في 27 ديسمبر 2022 أي بعد إيقاف النادي البرتغالي بـ8 أشهر.

ويواجه كهربا مصيرا مجهولا في تحمل أفيس نصف الغرامة الموقعة عليه من فيفا لصالح الزمالك لفسخ العقد من طرف وحيد، والمقدرة بمليوني دولار بجانب 5% فوائد منذ بداية الأزمة في 2019 بسبب عدم صدور أي قرارات تخص قضيته.

القرار الثاني الخاص بنادي أفيس كان في 3 من نوفمبر العام الماضي ولم يكن هناك قبله أي قرارات تخص قضية كهربا والزمالك نهائيًا.

فيفا لم يوضح أسباب إيقاف أفيس

لم يوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أي أسباب تخص إيقافات أفيس البرتغالي ولكن ما تم تفسيره من قرارات الإيقاف بأنها بعيدة عن قضية كهربا بينها قرار كان قبل صدور أول إيقاف لكهربا بـ8 أشهر والقرار الثاني لم يكن قبله أي شيء يخص القضية.