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عاجل.. أزمة قوية في الأهلي بين كولر ونجم الفريق

كتب:

محمد الصايغ
08:35 ص | السبت 10 فبراير 2024
كولر

كولر

كشف سيف زاهر عن العديد من الكواليس داخل النادي الأهلي عن وجود خلاف بين مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمروأكرم توفيق خلال الفترة الحالية.

وأكمل: «كولر علاقته الفنية مع أكرم توفيق في أسوء أحوالها، ورأينا ذلك من قبل مع أحمد عبد القادر وأيمن أشرف».

وتسأل: «هل يتكرر السيناريو ذاته مع أكرم توفيق في الفترة المقبلة، هل سيكون محمد هاني وعمر كمال هما الثنائي الأساسي في الفترة المقبلة، هذا ما ستقوله لنا مباريات الأهلي المقبلة».

 

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