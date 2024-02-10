عاجل.. أزمة قوية في الأهلي بين كولر ونجم الفريق

كشف سيف زاهر عن العديد من الكواليس داخل النادي الأهلي عن وجود خلاف بين مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمروأكرم توفيق خلال الفترة الحالية.

وأكمل: «كولر علاقته الفنية مع أكرم توفيق في أسوء أحوالها، ورأينا ذلك من قبل مع أحمد عبد القادر وأيمن أشرف».

وتسأل: «هل يتكرر السيناريو ذاته مع أكرم توفيق في الفترة المقبلة، هل سيكون محمد هاني وعمر كمال هما الثنائي الأساسي في الفترة المقبلة، هذا ما ستقوله لنا مباريات الأهلي المقبلة».