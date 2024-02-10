الدفع بـ35 سيارة لمواجهة الزحام بموقف مدينة دسوق في أول أيام الترم الثاني

دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، بـ35 سيارة لمواجهة ازدحام طلاب الجامعات والمعاهد والموظفين والركاب المتجهين من دسوق إلى كفر الشيخ، تزامناً مع أول أيام الفصل الدراسي الثاني.

الدفع بـ35 سيارة لمواجهة الازدحام بموقف دسوق

ومن جانبه، تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، حركة نقل الركاب بالمواقف في السادسة صباحاً، وتم الدفع 35 سيارة عبارة عن 20 سرفيس و15 سيارة من الخطوط الأخرى للمشاركة في نقل طلاب الجامعات والمعاهد والموظفين وكافة الركاب إلى مدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع وحدة مرور دسوق.

جاء ذلك بحضور سند أبو كيلة، نائب رئيس مركز ومدينة دسوق، والمقدم فؤاد زايد، رئيس وحدة مرور دسوق، وعدد من القيادات التنفيذية.

الارتقاء بمستوى الخدمات العامة

يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وانطلقت، صباح اليوم السبت، الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس والجامعات والمعاهد في عدة محافظات، على أنّ تنتظم في جميع المحافظات غداً الأحد.