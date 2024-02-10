محمد زكريا أصغر متوج ببطولة اسكواش: أحلم بلقب الأول على العالم

أكد البطل المصري محمد زكريا أصغر بطل متوج ببطولة المحترفين للاسكواش، أنه الآن في سن الـ16عاما ولعب بطولة العالم، قائلا: «البطولة كانت صعبة جدًا، وكنت سعيدا بتحقيق هذا اللقب».

أصغر بطل متوج ببطولة المحترفين للاسكواش

وأضاف «زكريا»، خلال لقائه بكاميرا برنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»: «توجت ببطولة بريطانيا للناشئين وكانت مهمة جدًا لي، ولعب بها أفضل 5 لاعبين من كل دولة».

حلم الأول على العالم

وأشار زكريا إلى أنه لعب رياضة الاسكواش من سن الـ7 سنوات، موضحًا أنه قرر الاستمرار في الدراسة بجانب ممارسة لعبة الاسكواش، ويضع أمامه حلما وهدفا لتحقيقه، بأن يكون «رقم 1» على مستوى العالم في لعبة الاسكواش.