اتحاد الاسكواش: لدينا لجنة منعقدة دائما استعدادا لأولمبياد 2028

قال عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، إنّ الجمعية العمومية قررت أن تكون هناك لجنة منعقدة بصفة دائمة بخصوص الأولمبياد فقط استعدادًا لأولمبياد 2028.

وأضاف خليفة، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «لدينا بطولات ومسابقات وضغوط يومية ولا يجب أن تختلط كل هذه الأمور بالأولمبياد، وهذه اللجنة ستضم عددًا من الشخصيات البارزة المرتبطة باللعبة في مصر مثل كريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي ولن تكون مزدحمة لكنها ستتضمن كل الكفاءات».

وتابع رئيس اتحاد الاسكواش: «أرى أنّ ما يفصلنا عن أولمبياد 2028 ليس مدة زمنية كبيرة، وسنركز على 40 أو 50 لاعبًا وسنراعي في ذلك الأعمار، وسنخصص لهم مدربين من ذوي الكفاءات العالية، وسنستثمر في اللاعبين والمدربين خصوصًا أن المدربين المصريين مطلوبين للعمل في الخارج، حيث إن لدينا 20 أو 25 مدربا يمكننا إعدادهم بكفاءة عالية جدا لمواكبة المرحلة».