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اتحاد الاسكواش: فوز مصر بذهبيات «بريطانيا للناشئين» إنجاز يصعب تكراره

كتب:

شريف سليمان
11:50 ص | الخميس 11 يناير 2024
كريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش

كريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش

قال كريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش، إنّ مصر حققت إنجازا لم تحققه دولة في العالم قبلها، وذلك في بطولة بريطانيا لناشئي الاسكواش، إذ حصلت على جميع الميداليات الذهبية العشرة، مؤكدًا: «صعب على أي دولة أخرى أن تحقق هذا الإنجاز، وأنا فخور بذلك».

إنجاز وزارة الشباب والرياضة

وأضاف درويش، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن هذا الإنجاز يحسب لوزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للعبة والأندية والمدربين المصريين.

أهمية الاحتكاك

وتابع نائب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش: «الاحتكاك عامل أساسي في تميز اللاعبين المصريين في هذه اللعبة، ولدينا جدول مسابقات وضعه الاتحاد منذ سنوات طويلة، وهناك 15 بطولة فردية ويشارك في كل بطولة 1500 لاعب ولاعبة وهذا ما يمنح اللاعبون خبرات كبيرة، كما أنّ الاحتكاك الخارجي مهم للغاية».

 

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