3 فئات مستحقة لمعاش الطفل الشهري من الدولة.. تعرف عليها

بدأت الدولة المصرية سلسلة من الإجراءات في حماية الطفل وتوفير جميع حقوقه بما يضمن له حياة كريمة، وكان من أبرز الجهود خط نجدة الطفل والعديد من الفعاليات والأنشطة الأساسية بجانب سلسلة من التشريعات التي تضمن حماية الطفل ونشأته.

وهناك فئات من الأطفال من أصحاب الظروف الاجتماعية الصعبة يحتاجون لمن ينفق عليهم خاصة الأيتام ومجهولي الأبوين، وفي هذا السياق قال إيهاب الزياتي المحامي إن قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996، طبقًا لما ورد في المادة 49، منح الأطفال حقا في الحصول على معاش شهريا وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الصادر برقم 30 لسنة 1977.

فئات الأطفال المستحقة للمعاش الشهري

وأوضح «الزياتي»، في تصريح لـ«الوطن» أن قانون الطفل حدد فئات الأطفال المستحقة للمعاش الشهري وهم الأطفال الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين، وأطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت، وأطفال المسجون لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

ولفت إلى أن الدستور المصري كفل للطفل العديد من الحقوق والواجبات منذ ولادته، ومنها توفير الرعاية الصحية والتعليم، ومواجهة كل ما يهدد أمنه وسلامه، ويمكن التقدم للحصول على المعاش من خلال وحدات الشؤون الاجتماعية في مختلف المحافظات والقرى من خلال دراسة حالة الطفل ومراجعة أوراقه.