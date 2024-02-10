أستاذ اقتصاد: مصدر تصدر 400 سلعة زراعية إلى 160 دولة

قال الدكتور عبد الحكيم نور الدين، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الصادرات الزراعية المصرية تشهد حالة من الانتعاش، فضلًا عن التوسع في الأسواق العالمية، حيث يجري تصدير حوالي 400 سلعة إلى حوالي 160 دولة.

وأضاف نور الدين في تصريحات لـ«الوطن» ، أن الصادرات الزراعية تعد واحدة من أهم مكونات الميزان التجاري الزراعي ومن ثم الميزان التجاري العام وميزان المدفوعات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى تقليل الواردات من السلع الغذائية والزراعية وزيادة الصادرات منها.

اهتمام الدولة المصرية بالتصدير

وأوضح أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لخلق فرص تصديرية وإتاحة الفرص أمام المزارعين لإنتاج سلع زراعية تناسب ذوق المستهلك الأجنبي، لافتًا أن سوق الحاصلات الزراعية المصرية يتمتع بمزايا نسبية نوعية وتنافسية وزمنية، كما أن هناك سلع تتمتع بجودة عالمية منها القطن والبصل والثوم والموالح.

إجراءات زيادة حجم الصادرات

وتابع نأنه من أهم الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية لزيادة حجم الصادرات الزراعية هى اتباع سياسة الإنتاج للتصدير، وتقديم التسهيلات للمزارعين من حيث التمويل وتوفير مستلزمات الإنتاج وكذا إجراءات التصدير وإتاحة معلومات كافية عن الأسواق العالمية.

وشدد على أن التجارة الدولية لا تخضع للمجاملات فلابد من توفير منتج بجودة عالية بسعر تنافسي يناسب ذوق المستهلك ويراعى الإلتزام بالضوابط المتعلقة بالصحة العامة، مؤكدا أن الصادرات الزراعية تعمل على تحسين الإقتصاد المصري من خلال توفير حصيلة دولارية في الخزانة المصرية.