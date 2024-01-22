رئيس «تصديري الحاصلات الزراعية»: 5.5 مليون طن حجم صادرات الفواكه والخضروات

قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إنّ مصر تصدر بصفة عامة، 5.5 مليون طن بنحو 3.5 مليار دولار، موضحًا أنه يجري تصدير 900 مليون دولار لأوروبا، ومليون و300 ألف طن لكل دول الاتحاد الأوروبي.

خط «الرورو» بين مصر وإيطاليا

وأضاف على هامش مؤتمر صحفي بوزارة النقل، بشأن التوقيعات الخاصة بتسيير خط «الرورو» بين مصر وإيطاليا، أنّ مصر تصدّر كميات كبيرة من الخضار والطماطم والفلفل والعنب والبسلة والجوافة، لافتًا إلى وجود منافسين في إنتاج هذه المحاصيل مثل المغرب وتركيا وإسبانيا، موضحًا أنه رغم ذلك لا تزال مصر تصدّر البرتقال لإسبانيا.

حل مشكلات الحاصلات الزراعية

وأكد أنّ السنغال بدأت تحصل على نسبة من حصة مصر من البسلة والأصناف الأخرى، لافتاً إلى أنه لا يوجد حل بديل غير وجود مركب سريعة تأخذ الشحنات من المزارع مباشرة، وبالتالي تحل جميع مشكلات الحاصلات الزراعية سريعة التلف، وهو ما يوفر خط رورو بين مصر وإيطاليا.

وأشار إلى أنّ المركب ستجذب كثير من عملية التجارة، خاصة أنه سيكون لها مواعيد محددة وواضحة، وبالتالي سيتم التوسع في هذه الزراعات.