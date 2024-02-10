الإجازات الرسمية 2024.. أبرزها عيد الفطر وشم النسيم

كشفت الأجندة الرسمية لمجلس الوزراء عن أبرز الإجازات الرسمية 2024، وكم يومًا سيحصل عليه الموظفون في القطاعين العام والخاص خلال هذا العام، في المناسبات والأعياد الخاصة، وهو أمر يهم جميع العاملين في الدولة.

وفي السطور التالية نعرض أبرز الإجازات الرسمية 2024، وفق الأجندة الرسمية لمجلس الوزراء وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للمجلس.

الإجازات الرسمية 2024

- إجازة عيد تحرير طابا: ستوافق الثلاثاء 9 رمضان 19 مارس 2024

- إجازة عيد الفطر المبارك: الأربعاء غرة شوال 10 أبريل 2024

- عيد تحرير سيناء: ستوافق يوم الخميس 16 شوال 25 أبريل 2024 عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982)

- عيد العمال: الأربعاء 22 شوال 1 مايو 2024

- شم النسيم: الاثنين 27 شوال 6 مايو 2024

- وقفة عيد الأضحى: وفق الحسابات الفلكية ستكون يوم السبت 9 ذو الحجة 15 يونيه 2024

- عيد الأضحى المبارك: الأحد 10 ذو الحجة 16 يونيه 2024

- عيد الجلاء 1956: الثلاثاء 12 ذو الحجة 18 يونيه 2024

- ثورة 30 يونيه 2013 : الأحد 24 ذو الحجة 30 يونيه 2024

- الاثنين 8 يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- الثلاثاء 23 يوليو عيد ثورة 23 يوليو.

- الاثنين 16 سبتمبر المولد النبوي الشريف.

- الأحد 6 أكتوبر عيد انتصارات أكتوبر.