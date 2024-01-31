عدد أيام الإجازات الرسمية 2024.. آخرها «6 أكتوبر»

شهدت محركات البحث المختلفة عبر مواقع الإنترنت ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشرات البحث عن إجازات 2024، بعد انتهاء إجازة احتفالات عيد الشرطة، ويترقب آلاف المواطنين أول فرصة لقضاء إجازة رسمية، وهي إجازة عيد الفطر المبارك 2024، المقرر أن تكون يوم الأربعاء 10 أبريل المقبل، وتستمر لمدة 4 أيام.

ويتطلع المواطنون إلى قضاء إجازة عيد الفطر المبارك في أجواء ممتعة مع أسرهم وأصدقائهم، حيث تشهد هذه الفترة إقبالًا كبيرًا على السفر والسياحة.

الإجازات الرسمية 2024

وكشفت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أنّ الإجازات الرسمية 2024 تُمنح للموظفين العاملين في الجهات الحكومية والخاصة وفقا للدرستور والقانون، موضحة أنّها بخلاف الإجازات الرسمية الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

ـ يوم الأربعاء 10 أبريل، إجازة عيد الفطر المبارك 2024.

ـ يوم الخميس 11 أبريل، إجازة عيد الفطر المبارك 2024.

ـ يوم الجمعة 12 أبريل، إجازة عيد الفطر المبارك 2024.

ـ يوم الأربعاء 1 مايو، إجازة عيد العمال 2024.

ـيوم الاثنين 6 مايو، إجازة شم النسيم 2024.

ـ يوم الأحد 16 يونيو، وقفة عيد الأضحى 2024.

ـ يوم الاثنين 17 يونيو، عيد الأضحى 2024.

ـ يوم الثلاثاء 18 يونيو، عيد الأضحى 2024.

ـ يوم الأربعاء 19 يونيو، عيد الأضحى 2024.

ـ يوم الخميس 20 يونيو، عيد الأضحى 2024.

ـ يوم الأحد 30 يونيو، ثورة 30 يونيو 2024.