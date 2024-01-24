‎6 امتيازات للموظفين في قانون العمل الجديد.. منها الإجازات الإضافية

ينظم قانون العمل الجديد أوضاع العمال وحقوقهم وواجباتهم تجاه العمل، وحركة سير العمل بينهم وبين جهتهم، إذ انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من مناقشته، ومن المتوقع أن يكون هناك صياغة جديدة لمواده بعد الانتهاء من الحوار الوطني، ليستعد المجلس لمناقشته خلال الجلسات العامة، بحسب ما أكدته النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

قانون العمل الجديد

ومنح قانون العمل الجديد، عددا من الامتيازات الجديدة للعمال، منها التالي:

- للعامل الحق في الحصول على مقابل مادي إذا لم يحصل على إجازته سواء الاعتيادية أو السنوية.

- قانون العمل الجديد يلزم صاحب العمل بتسوية رصد الإجازات، أو أن يحصل العامل مقابل له كل 3 سنوات على الأكثر.

- وفي حالة إنهاء علاقة العمل، يتضمن مشروع القانون أن يحصل العامل على الأجر المقابل لرصيد الإجازات.

امتيازات قانون العمل الجديد

- نص قانون العمل الجديد على إجازة سنوية للعامل بأجر، ولا يكون من بينها أيام إجازات الراحة الأسبوعية، المناسبات والأعياد الرسمية، على أن تكون 15 يوما في السنة الأولى، و21 يوما في السنة الثانية، و30 يوما لمن وصل 10 سنوات أول أكثر في العمل، و45 يوما لمن تخطى 50 عاما وكذلك ذوي الهمم.

- إذ كانت مدة العمل أقل من عام، تكون الإجازة بنسبة مدة قضاء الشخص في العمل، على أن يكون قد مضى عليه على الأقل 6 أشهر في العمل.

- تزيد الإجازة السنوية بـ7 أيام زيادة لأصحاب الأعمال المضرة بالصحة والخطرة والمناطق النائية.