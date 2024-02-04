عدد أيام الإجازات الرسمية في 2024 لموظفي الدولة والقطاع الخاص

ينتظر المواطنون مواعيد الإجازات الرسمية 2024 التي تمنحها الحكومة للموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، لقضاء العطلات الخاصة بهم والاستمتاع بأوقاتهم مع عائلتهم وأصدقائهم.

الإجازات الرسمية 2024

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الإجازات الرسمية 2024 المُتبقية في العام الجاري.

الإجازات الأسبوعية بخلاف الرسمية

ووفقًا للقانون والدستور، تمنح الحكومة الموظفين العاملين في القطاع الحكومي والخاص إجازات رسمية، بخلاف يومي الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية.

ـ يوم الأربعاء 10 أبريل، إجازة عيد الفطر المبارك 2024.

ـ يوم الخميس 11 أبريل، إجازة عيد الفطر المبارك 2024.

ـ يوم الجمعة 12 أبريل، إجازة عيد الفطر المبارك 2024.

- يوم الخميس 25 أبريل، إجازة عيد تحرير سيناء 2024.

ـ يوم الأربعاء 1 مايو، إجازة عيد العمال 2024.

- يوم الاثنين 6 مايو، إجازة شم النسيم 2024.

ـ يوم الأحد 16 يونيو، وقفة عيد الأضحى 2024.

ـ يوم الاثنين 17 يونيو، عيد الأضحى 2024.

ـ يوم الثلاثاء 18 يونيو، عيد الأضحى 2024.

ـ يوم الأربعاء 19 يونيو، عيد الأضحى 2024.

ـ يوم الخميس 20 يونيو، عيد الأضحى 2024.

ـ يوم الأحد 30 يونيو، ثورة 30 يونيو 2024.

ـ يوم الاثنين 8 يوليو، رأس السنة الهجرية.

ـ يوم الثلاثاء 28 يوليو، عيد ثورة 23 يوليو.

ـ يوم الاثنين 16 سبتمبر، المولد النبوي الشريف.

ـ يوم الأحد 6 أكتوبر، عيد القوات المسلحة.