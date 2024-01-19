أحمد بهي الدين: مشاركة 5250 عارضا من 70 دولة في معرض القاهرة للكتاب 2024

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن الدورة السابقة للمعرض شهدت نسبة إقبال غير مسبوقة من الجماهير، لافتا إلى أن المعرض هذا العام سيشهد تخصيص قاعة كاملة لدور النشر المتعلقة بالطفل في كل مراحله العمرية.

مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم

وأضاف «بهي الدين»، خلال حوار عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدورة الـ55 من معرض الكتاب المقامة هذا العام، تشهد مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع.

1200 دار نشر

وتابع أن المعرض مقام على إجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة إلى 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

المعرض يلتزم بخطة الدولة

وأشار إلى أن المعرض يلتزم بخطة الدولة متمثلة في وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب لدعم صناعة النشر، والناشرين المصريين بشكل عام، إذ جرى تخصيص جناح لدور النشر الناشئة المتقدمة للمشاركة بالدورة الحالية، ولم تستوفِ شروط الاشتراك من حيث عدد الإصدارات، ويضم الجناح مجموعة كبيرة من دور النشر الصغيرة التي تقدمت بطلب المشاركة.