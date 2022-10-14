أحمد بهي الدين قائما بأعمال رئيس هيئة الكتاب خلفا لـ هيثم الحاج علي

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قرارا باختيار الدكتور أحمد بهي الدين، قائما بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، خلفا للدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة السابق.

انتهاء ولاية الدكتور هيثم الحاج علي

وقالت وزيرة الثقافة لـ «الوطن»: «لم يتم إقالة الرئيس السابق الدكتور هيثم الحاج علي، وتم اختيار الدكتور أحمد بهي الدين، خلفا له بعد انتهاء ولايته، وذلك لحين تعيين رئيس جديد للهيئة».

من هو أحمد بهي الدين؟

يشار إلى أن الدكتور أحمد بهي الدين، أستاذ الدراسات الأدبية والنقدية بقسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة حلوان.

وحصل «بهي الدين» على جائزة الدولة التشجيعية فى مجال الفنون لعام 2015، وله العديد من المؤلفات، منها «الغناء الديني»، و«فنون الأدب الشعبي شرح وتبسيط»، و«السيرة الهلالية رواية من دلتا مصر»، وغيرها.