تفاصيل مهمة إنقاذ «هند» بعد 12 يوما.. العثور على جثمان الطفلة وأفراد الهلال الأحمر

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، العثور على جثة الطفلة هند وطاقم الإسعاف الذي خرج لإنقاذها، بعد مرور 12 يومًا على اختفائهما بعد محاصرة سيارة الطفلة وأسرتها في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

وتم العثور أيضًا على جثة 5 من أفراد عائلته الطفلة «هند» استهدفتهم قوات الاحتلال، وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني العثور على مركبة الإسعاف التابعة له في منطقة تل الهوى بمدينة غزة، واستشهاد المسعفين، بعد فقد آثارهما أثناء مهمة إنقاذ الطفلة هند.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال تعمد استهداف مركبة الإسعاف فور وصولها الموقع، حيث عثر عليها على بعد أمتار من المركبة التي فيها الطفلة هند، رغم الحصول على تنسيق مسبق، للسماح بوصولها الى المكان.

الهلال الأحمر الفلسطيني يوضح تفاصيل استهداف سيارة عائلة الطفلة هند

وكان مدير الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور بشار مراد كشف لـ«الوطن» تفاصيل استهداف السيارة قائلًا إنه أثناء سيرها في أحد الشوارع بمدينة غزة، أطلقت قوات الاحتلال النار عليها أثناء مرورها من أمام إحدى الدبابات، قائلًا: «السيارة كانت تمر من أمام دبابة ولم يكن يعلم السائق أن دبابات الاحتلال موجودة في المكان».

وأضاف «بشار» أنه بعد الاستهداف الأول من قوات الاحتلال الإسرائيلي للسيارة، تم استشهاد 5 من الركاب، بينما بقيت الطفلتان «ليان» و«هند» على قيد الحياة، ثم قامت «ليان»، وهي الطفلة الأكبر، بالاتصال برقم الإسعاف، وحينها تم تسجيل المكالمة، ونُشرت على نطاق واسع، ثم أطلقت قوات الاحتلال الرصاص على الطفلة لتسقط شهيدة، ثم ذهب طاقم الإسعاف لإنقاذها واختفى من وقتها، ليعلن العثور على جثتهم بعد 12 يومًا.