«بهي الدين»: صناعة الكتاب لن تندثر.. والعالم يعيش صراع هويات

أكد الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن الكتاب الورقي مازال يحتل مكانة كبيرة، وهناك حالة من اقتناء الكتب بشكل عام، سواء كان النسخ الإلكترونية أو الورقية، مشددًا على أن صناعة الكتاب لن تندثر.

إدراك عقلية القارئ

وأوضح «بهي الدين»، خلال حواره مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن الكُتاب من شريحة الشباب قادرون على إدراك عقلية القارئ في بدايته، مؤكدًا أن معرض الكتاب ساحة فكرية وثقافية وله طبيعة تميزه عن كثير من المعارض العربية والإقليمية وهو حالة حراك وليس مجرد بيع أو شراء للكتب.

وأشار إلى أنه كان هناك تفاعلا مباشرا مع الكتاب ومؤلف الكتاب، كما أن جناح الطفل تضمن أعمالا مميزة، مشددًا على أن أعمال الطفل كانت الحصان الأسود في هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

العالم يعيش صراع هويات

وشدد رئيس الهيئة على أن هذه الدورة كانت متفقة مع مبادئ الجمهورية الجديدة، حيث الحفاظ على الثقافة والهوية المصريتين، وقال «لابد أن ندرك أن العالم يعيش صراع هويات منذ فترة طويلة، وتلعب اقتصاديات المعرفة والصناعات الإبداعية دورا في ذلك، والعالم منتج للمعرفة ويستثمره».

معرض القاهرة للكتاب لم يقف أمام الماضي

وأوضح «بهي الدين»، أن العالم ينتج المعرفة ولابد أن يكون هناك خط لإنتاجها من خلال القضايا الفكرية والثقافية والتعريف بالكتاب، مشيرًا إلى أن معرض الكتاب لم يقف في هذه الدورة أمام الماضي، وكان هناك كثير من الفعاليات حول الذكاء الاصطناعي، كما أن أطفال شاركوا بعديد من الفعاليات والأنشطة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.