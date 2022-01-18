أحمد بهي الدين: نسخة معرض الكتاب هذا العام تحت رعاية الرئيس السيسي

قال الدكتور أحمد بهي الدين، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إنّ معرض القاهرة الدولي للكتاب هو الحدث الأبرز الذي يضم الناشرين والجمهور ومحبي القراءة، لافتًا إلى أنّ نسخة المعرض هذا العام تأتي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

انطلاق المؤتمر الصحفي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الإثنين

وأضاف نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أنّ، أمس الإثنين، شهد انطلاق المؤتمر الصحفي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ليعلن عن أشياء جديدة، أبرزها تنظيم المعرض بعد مضي 6 أشهر فقط من الدورة الماضية.

وتابع نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أنّ النسخة الماضية من المعرض شجّعت الناشرين على مستوى العالم، أن ينظروا مرة أخرى إلى المعارض بعين مختلفة، حيث كانت المعارض متوقفة على مستوى العالم وعندما أقامت مصر معرضها في شهر يوليو الماضي انتظمت حركة المعارض الدولية مرة أخرى، واتخذت الدول إجراءاتها الاحترازية على غرار ما فعلته مصر. .

وأشار نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب إلى أنّ البرنامج المهني هو جديد المعرض في هذا العام، لافتًا إلى أنه سيقدم لصناع النشر ولديه العديد من المحاور منها مؤتمر دولي للترجمة من العربية إلى اللغات الأخرى ولقاء مع الناشرين الأجانب ومترجمي الكتب ومترجمي الأدب والإبداع العربي إلى اللغات الأخرى.

البرنامج المهني سيشهد تنظيم مؤتمر افتراضي عن مستقبل النشر بعد كورونا

وأوضح نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أنّ البرنامج المهني سيشهد تنظيم مؤتمر افتراضي عن مستقبل النشر بعد كورونا وكذلك مجموعة من الورش التي تقام للناشرين من كبار المتخصصين الذين يساعدون الناشرين المبتدئين حتى يكونوا ناشرين مهنيين متميزين، كما يتضمن البرنامج المهني مبادرات عديدة مثل مبادرة صنايعية الكتاب، حيث يتعرف الناشر على صناع الكتب.