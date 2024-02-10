كاتب صحفي: الموازنة العامة للدولة حققت فائضا بقيمة 173 مليار جنيه

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، والمتخصص في الشأن الاقتصادي، إن الموازنة العامة للدولة المصرية حققت 173 مليار جنيه فائض أولي خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ33 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، هذا بالإضافة لتراجع معدل الدين للناتج المحلي وبلوغ عجز الموازنة 5.8%، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة طبقًا لمسؤلي القطاع المالي، فالأمور المالية العامة للدولة متماسكة، موضحا أن الموازنة العامة للدولة بدأت من يوم 1 يوليو العام الماضي.

المؤشرات تعكس تحسن في نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية لمصر

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة و سارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الموازنة العامة للدولة في أداء متوازن ومطمئن، وهذه المؤشرات تعكس تحسن سواء في نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية للاقتصاد المصري، أو على مستوى الأسرة المصرية.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن الموازنة العامة للدولة في عمليات إصلاح مالي والتي تمت على مدار من 2016 حتى الآن، وأن المسارات الخاصة بالإصلاح تتمثل في إصلاحات ضريبية وإصلاحات جمركية، وتمكين الموازنة العامة للدولة بحوالي 4 تريليون جنيه حجم الاستخدامات التي استخدمت في الموازنة العامة للدولة، ما يمثل أعلى مستوى في تاريخ الموزانات الخاصة بالدولة المصرية، موضحا أن القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تكلف الدولة 180 مليار جنية.