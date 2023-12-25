أستاذ اقتصاد زراعي: مصر احتلت المرتبة الأولى عالميا في تصدير الموالح

قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الصادرات الزراعية المصرية تعتبر هذا العام قصة نجاح بكل المقاييس خلال الثلاثة أعوام الماضيين، موضحًا أن العام الماضي قيمة الصادرات 2 مليار و500 مليون دولار، والتي ارتفعت عن هذا العام لـ2 و800 مليون دولار.

اقتحام لأسواق جديدة

وأشار «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، إلى أن الارتفاع يعتبر اقتحاما لأسواق جديدة وقد اقتحمنا أسواق تشيلي، وجنوب أفريقيا واستراليا ونيوزلاندا، والصين واليابان، يأتي بالتعاون بين أجهزة كثيرة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي التي وقعت بروتوكولا مع وزارة الزراعة لتطوير الحجر الزراعي.

مصر احتلت المرتبة الأولى

ولفت «كمال» إلى أن في الواقع احتلت مصر المرتبة الأولى في تصدير الموالح عالميًا بعد أن كانت أسبانيا كانت تحتل تلك المرتبة تقليديًا، وجرى ذلك خلال جهود حثيثة في عمليات التكويد والتتبع، أي إعطاء كود معين لكل سلع وتتبعها منذ خطفها على الأشجار حتى وصولها للمستهلك ويكون معروف مصدر كل سلعة بالضبط.