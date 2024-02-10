يعود تاريخه إلى 3500 عام.. مفاجأة كشفها هيكل عظمي لسيدة على ضفاف النيل

عثر العلماء على هيكل عظمي يعود تاريخه إلى 3500 عام، وكانت المفاجأة بأنه يخص امرأة نوبية عاشت في مصر القديمة، وكشف الهيكل عن واحدة من أقدم حالات التهاب المفاصل الروماتويدي المعروفة في العالم، ونشر الباحثون الدراسة الخاصة بالسيدة في المجلة الدولية لعلم الأمراض القديمة.

عمر المرأة يتراوح بين 25 إلى 30 عامًا

واكتشف علماء الآثار بقايا الهيكل العظمي للمرأة في عام 2018 أثناء إجراء أعمال التنقيب في مقبرة تقع على طول ضفة نهر النيل بالقرب من أسوان في جنوب مصر، وكشفت التحليلات أنّ المرأة كان طولها يبلغ حوالي 5 أقدام «1.5 متر»، وكان عمرها حوالي 25 إلى 30 عامًا عندما توفت وعاشت في وقت ما بين عام 1750 و1550 قبل الميلاد، ونظرًا لأن الهيكل العظمي كان محفوظًا بشكل جيد للغاية ويحتوي على معظم عظامه، بما في ذلك اليدين والقدمين، فقد تمكن الباحثون من إجراء تحليل عظمي شامل للبقايا.

وبحسب مجلة «live science» العلمية، تقول مادلين مانت، مؤلفة الدراسة الرئيسية، وهي أستاذة مساعدة في قسم الأنثروبولوجيا بجامعة تورنتو في كندا: «في العديد من الحالات الأثرية، لا يحدث أن نجد الهيكل العظمي الكامل، إلا أنّ بقايا المرأة المحفوظة جيدًا أعطتنا الفرصة للنظر إلى هذا الاضطراب الذي يهاجم بشكل نشط العظام الصغيرة في اليدين والقدمين والحديث عنه بمزيد من الأمان».

وكشفت تحليلات أطراف المرأة أنها من المحتمل أن تكون مصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي «RA»، وهو اضطراب في المناعة الذاتية يهاجم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ أنسجة الجسم، مما يؤدي إلى التهاب، وخاصة في المفاصل، ويقوم الأطباء حاليًا بتشخيص الحالة باستخدام مزيج من تصوير العظام واختبارات الدم التي تبحث عن البروتينات المرتبطة بالالتهاب والأجسام المضادة المدربة على مهاجمة أنسجة الجسم.

الهيكل العظمي للمرأة يدل على معاناتها من مشاكل في الحركة بسبب التورم

وتقول ميندي بيتر، المؤلفة المشاركة في الدراسة: «أسطح المفاصل نفسها لم تتضرر، وفي الكثير من الأنواع الأخرى من التهاب المفاصل تتسبب في تدمير في مكان التقاء العظمتين، وفي حالتنا لم يكن لدينا أي ضرر لمكان التقاء العظام، لكن اكتشف الباحثون تجويفات أو آفات تآكلية ذات ثقوب ملساء في عظام المرأة، ما يشير إلى تشخيص التهاب المفاصل الروماتويدي».

وأضافت «بيتر»: «أنا معتادة على رؤية هشاشة العظام، إنها واحدة من أكثر حالات المفاصل شيوعًا التي نراها من الناحية الأثرية، وتبدو بمظهر ناعم يشبه العاج، وفي مرض الروماتويد، لا تحصل على ذلك على الإطلاق، حيث لاحظت أن الآفات لا تبدو نموذجية، ومن المحتمل أن هذه المرأة كانت تعاني من مشاكل في الحركة بسبب التورم والألم الشديدين».

في الوقت الحاضر، تم تشخيص أقل من 1% من سكان العالم البالغين بهذا الاضطراب، وفقًا لدراسة أجريت عام 2023 في مجلة «لانسيت» لأمراض الروماتيزم، في المقابل؛ تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 8% من سكان العالم يعانون من هشاشة العظام.

نوع الالتهاب نادر جدا في مصر القديمة

وكتب الباحثون في الدراسة الجديدة أنّ أقدم حالات التهاب المفاصل الروماتويدي الموصوفة سريريًا لم تحدث إلا بعد مرور آلاف السنين في أوروبا في القرن السابع عشر، مع عدم ذكر المرض المحدد في النصوص المصرية القديمة، وتشمل حالات التهاب المفاصل الروماتويدي الأخرى في السجل الأثري عظام عمرها 5500 عام من مصر القديمة وبقايا بشرية عمرها 5000 عام من ألاباما، وقالت بيتر: «إن هذا النوع ليس مفاجئًا من الناحية الأثرية، لكنه نادرًا جدًا في مصر القديمة، خاصة وأنّ الناس لم يعيشوا فترة كافية في الماضي لإظهار هذه الأنواع من الآفات».