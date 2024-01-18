اكتشاف بقايا عظام زاحف بحري في صحراء الوادي الجديد.. عمره 65 مليون سنة

أعلن الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد في بيان له اليوم، عن تمكن فريق بحثي مشترك لجامعتي الوادي الجديد وعين شمس من اكتشاف عظام زاحف بحري الموزازور بصحراء واحة الداخلة بالوادي الجديد، يرجع تاريخه إلى العصر الطباشيري «Halisasurus hebae» العلوي الذي كان يتميز بوجود بحار واسعة ممتدة عبر القارات تحوي أعداد هائلة من الزواحف البحرية العملاقة التي كانت تعيش بجوار شواطئ بحرية بقارة أفريقيا وخاصة مواقع شمال أفريقيا.

اكتشاف حفريات بحرية في الصحراء الغربية

وقال الدكتور جبيلي عبدالمقصود أبوالخير، مدير مركز الحفريات الفقارية وأستاذ مساعد الحفريات الفقارية بجامعة الوادي الجديد، إن الصحراء الغربية بمصر تعتبر واحدة من أغني صحاري العالم التي تحتوي على تراث طبيعي مٌتميز يوضح تاريخ الأرض وشكل وظروف الحياة القديمة عبر ملايين السنين، مثل موقع وادي الحيتان، وجبل قطراني بالفيوم، والواحات البحرية، وسيوة ومنخض القطارة، بالإضافة إلى واحات الداخلة والخارجة والفرافرة بالوادي الجديد.

زواحف منذ 65 مليون سنة بالوادي الجديد

وأضاف «عبد المقصود»، أن واحة الداخلة بالوادي الجديد تمتلك مواقع هامة جدا للزواحف والأحياء البحرية الأخرى، التي عاشت على شواطئ البحر التيثي منذ أكثر من 65 مليون سنة تضيف معلومات هامة جدا للحياة البحرية لقارة أفريقيا خلال هذا العصر، وقد تم نشر الاكتشاف العلمي بإحدى أكبر المجلات العلمية الدولية «Cretaceous research».

من جانبه، أضاف الباحث أحمد علي شاكر المعيد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة عين شمس واحد أعضاء فريق البحث العلمي، أن «الموزازور»، هو زاحف بحري مُنقرض في أواخر العصر الطباشيري وهذه المجموعة هي الأكثر انتشاراً وافتراساً بين الكائنات البحرية في ذلك الوقت يشبه هذا الكائن «تنين كومودو» الذي يعيش الآن في جزر إندونيسيا، وتم اكتشاف هذا النوع الجديد لهذا الزاحف من صخور طفل الداخلة من أواخر العصر الطباشيري في الصحراء الغربية لمصر في الواحات الداخلة لفريق علمي مشترك بين جامعة الوادي الجديد وجامعة عين شمس وبعض الخبراء من جامعات أجنبية، وتم العثور على عظام الجمجمة وبعض الفقرات وبعض الأسنان.

وأوضح أن الاكتشاف الحالي لا يقتصر على كونه اكتشاف جديد فقط، لكن وجوده في مصر مع وجود بعض الأنواع الأخرى في أفريقيا يوضح الانتماء الجُغرافي للأجناس المتقاربة من الناحية التطورية لبيئات محددة، وأيضاً وتمت مراجعة بعض الأنواع المنشورة سابقاً ووضعها في سياقها التطوري الصحيح، كما يتميز النوع الجديد الموصوف بعظام تعكس حجم كبير للعين ليساعد الكائن على رؤية ليلية أفضل لاصطياد فرائسه كما هو الحال فى الأنواع ذات الصلة المكتشفة في دولة المغرب، الذي يعتبر هذا الكشف العلمي هو أول نوع من الموزازور يتم تسجيله بمصر ويرجع تسمية هذا النوع «Halisasurus hebae» تكريمًا لإحدى الباحثات بمركز الحفريات الفقارية هبه فرحات محمد نتيجة لمجهودها الكبير في أعمال الترميم وحفظ الحفريات الفقارية بمركز الحفريات الفقارية بجامعة الوادي الجديد، وهذا تقليد علمي متبع بالمراكز البحثية بإطلاق اسم الاكتشاف باسم احد ممن قدموا وقتهم وجهدهم لخدمة البحث العلمي.

و أعرب، رئيس جامعة الوادي الجديد، عن شكره العميق وتقديره للفريق العلمي المشترك المكون من كل من الدكتور أمين ستروجو أستاذ الحفريات بجامعة عين شمس، والدكتور جبيلي عبدالمقصود أبوالخير مدير مركز الحفريات الفقارية بجامعة الوادي الجديد، والدكتورة أنهار حسن مدرس الطبقات والحفريات بجامعة عين شمس، والدكتور محمد كامل محمد عضو الفريق العلمي بجامعة الوادي الجديد والدكتور أحمد شاكر المعيد بقسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة عين شمس، وعصام يوسف رحيمة عضو فريق العمل بجامعة الوادي الجديد و هبه فرحات محمد أخصائي الترميم بمركز الحفريات الفقارية، مؤكدا أهمية دور التعاون المشترك بين المراكز البحثية والجامعات المصرية.