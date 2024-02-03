مبادرة مصر الحلوة تصل «مصر القديمة» لدعم «الأولى بالرعاية» خلال فصل الشتاء

نظم مجموعة من شباب حي مصر القديمة، مبادرة جديدة لدعم ومساندة الفئات الأولى بالرعاية والأسر الفقيرة والمتوسطة بنطاق الحى.

قال محمد عبدالحكيم الناعوتى، أحد مؤسسي مبادرة «مصر الحلوة .. دفا و تكافل» المبادرة تهدف لتوزيع البطاطين والمساعدات المالية والغذائية، على أهالينا بمنطقة «مصر القديمة» حتى نشارك بعض في «الدفا» خلال فصل الشتاء، والذي تتأثر فيه الأسر الفقيرة بموجات الطقس السيئ، ما يستدعي تضافر الجهود، لدعم هذه الأسر قدر المستطاع لتلبية احتياجاتهم.

وأضاف، رصدنا مئات الحالات، ونسعى حاليا للتكاتف مع أهل الخير للمشاركة فى الحملة ومساندتنا حتى يمكن مساعدة الفقراء فى مواجهة البرد القارس، لمد جسور الخير والأمل، لكل محتاج، وحتى نصل لجميع الفئات المهمشة، والمشردين والأولى بالرعاية لإسعاد هذه الفئات وغيرها من الفئات المحرومة، للتخفيف عن كاهلهم وحمايتهم من برد الشتاء.

وقال محمود الأمير أحد مؤسسي المبادرة المتطوعين بالمبادرة يشكلون خلية نحل تعمل لصالح مصر، ونتمنى أن تصل رسالتنا لكل بيت، ولكل قرية، لأن مصر لن يبنيها سوى المتطوعين بشكل خاص، والمجتمع المدني بشكل عام، فالحكومة والمجتمع المدني شركاء في بناء مصر الجديدة.

ووزعت المبادرة شنط المواد الغذائية على المحتاجين، وتسعى الآن للتجهيز لشهر رمضان المبارك، كما تأمل أن تصل إلى كل ربوع الوطن.