أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة الغربية.. سلع غذائية مخفضة

استعدادات مكثفة تجريها الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية والجهات المعنية، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومن بينها إعلان أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 في محافظة الغربية، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير السلع الغذائية كافة بأسعار مخفضة للمواطنين.

توفير السلع في معارض أهلًا رمضان

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنّ المحافظة حريصة على توفير السلع الغذائية كافة للمواطنين في مختلف مدن ومراكز وقرى ونجوع المحافظة بأسعار مخفضة، وذلك من خلال افتتاح معارض ومنافذ جديدة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى أنّ المحافظة بمختلف رؤساء المدن والأحياء والمراكز والوحدات المحلية، نسقت مع الجهات والوزارات المعنية بشأن أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 في محافظة الغربية، وذلك في إطار استعدادات استقبال شهر رمضان.

أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 في محافظة الغربية

- طنطا بمنطقة المعرض

- طنطا بمنطقة قحافة

- موقف سبرباي

- شارع البحر بالمحلة الكبرى

- قطور بشارع الجيش

- زفتى بجوار مجلس المدينة

- مركز السنطة بجوار مجلس المدينة

- بسيون بشارع 23 يوليو

- كفر الزيات بشارع المطافي

- كفر الزيات بشارع المدارس

- مركز سمنود