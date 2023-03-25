أماكن معارض أهلا رمضان في محافظة الغربية 2023.. توفر كل السلع الغذائية

حرصت محافظة الغربية، على إقامة عدد من معارض أهلا رمضان 2023، بمحافظة الغربية، من أجل توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، وفي إطار حرص الدولة على توفير كافة المنتجات بجودة عالية، وأسعار مخفضة للمواطنين في أماكن معارض أهلا رمضان في محافظة الغربية 2023.

أماكن معارض أهلا رمضان في محافظة الغربية 2023

وتشهد معارض أهلا رمضان 2023 بمحافظة الغربية، توافر كافة السلع الغذائية بها، التي تحتاجها الأسر المصرية، وهي سلع غذائية أساسية، حيث تضم معارض أهلا رمضان 2023 بمحافظة الغربية، سلع غذائية مثل السكر، الأرز، الزيت، الحبوب، الشاي، العسل، منتجات الألبان، إلى جانب اللحوم والأسماك بأنواعها، والفاكهة وأيضا المنظفات وكافة مستلزمات الأسرة.

أماكن معارض أهلا رمضان في محافظة الغربية 2023

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة حرصت منذ وقت مبكر على إقامة معارض أهلا رمضان 2023، في مختلف مدن ومراكز المحافظة وتوفير كافة السلع الغذائية، وبلغ عدد معارض أهلا رمضان 2023 بالغربية 12 معرضا، وأماكنهم كالتالي:

- معرض أهلا رمضان بطنطا بمنطقة المعرض

- معرض أهلا رمضان بطنطا بمنطقة قحافة

- معرض أهلا رمضان بطنطا بشارع ترعة الشيتي

- معرض أهلا رمضان بالمحلة الكبرى بشارع البحر

- معرض أهلا رمضان بقطور بشارع البحر

- معرض أهلا رمضان بزفتى بجوار مجلس المدينة

- معرض أهلا رمضان بمركز السنطة بجوار مجلس المدينة

- معرض أهلا رمضان بسيون بشارع البحر

- معرض أهلا رمضان بكفر الزيات بجوار مستشفى كفر الزيات

- معرض أهلا رمضان بكفر الزيات بقاعة المناسبات

- معرض أهلا رمضان بمركز سمنود بميدان مصطفى النحاس

- معرض أهلا رمضان بقرية سجين مركز قطور