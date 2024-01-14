أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة الغربية.. «ثابتة ومتحركة»

تشهد مدن محافظة الغربية استعدادات مكثفة لتجهيز أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة الغربية، وذلك من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

قال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إنه عقد اجتماعا مع التجار والموزعين وأصحاب السلاسل التجارية، وبحث معهم استعدادات معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة الغربية، وتوفير كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين تصل لـ15% خلال شهر رمضان المبارك 2024.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة الغربية

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن المحافظة بحثت مع التجار والموزعين وأصحاب السلاسل التجارية المشاركة في معارض أهلا رمضان سواء في المعارض التي توفرها المحافظة على مستوى مدن ومراكز وقرى المحافظة من خلال منافذ ثابتة تكون أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة الغربية، أو داخل الهايبرات والسلاسل التجارية الخاصة بهم.

منافذ متحركة ضمن أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بالغربية

وعن أماكن معارض أهلا رمضان 2024 محافظة الغربية، قال «أبو هاشم» إن المديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حريصة على إقامة معارض أهلا رمضان في جميع مدن ومراكز المحافظة، وتقرر وجود معرض أهلا رمضان في كل مدينة ومركز إلى جانب السيارات المتنقلة المشاركة في معرض أهلا رمضان، ومن المقرر فتحها منتصف شهر فبراير المقبل.