موعد شهر رمضان 2024 وعدد ساعات الصوم

بدأ ملايين المصريين في إجراء عمليات البحث والاستعلام موعد شهر رمضان 2024 لعام 1445هجريا من خلال حسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية التي أعلنها مركز الفلك الدولي

موعد شهر رمضان 2024

وأشارت إمساكية رمضان التي أعدها القومي للبحوث الفلكية إلى أن أول أيام شهر رمضان الكريم لعام 1445هجريا و2024 ميلاديا سيكون الاثنين الموافق 11 من شهر مارس المقبل 2024 وستكون عدته 30 يوما وبالحسابات الفلكية يتبقى ما يقرب من 38 يوما على موعد شهر رمضان 2024.

عدد ساعات الصوم

ووفقا لإمساكية رمضان التي أعدها القومي للبحوث الفلكية فسيكون أول أيام شهر رمضان الكريم لعام 1445هجريا و2024 ميلاديا الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان هو أقل أيام رمضان في عدد ساعات الصيام بمدة 13 ساعة و18 دقيقة وسيكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان هو أطول أيام شهر رمضان في عدد ساعات الصيام بمدة 14 ساعة و14 دقيقة.

استطلاع الرؤية الشرعية لهلال شهررمضان 2024

وستقوم دار الإفتاء المصرية استطلاع الرؤية الشرعية لهلال شهررمضان يوم 29 شعبان 1445 للإعلان عن أول رمضان الكريم لعام 1445هجريا و2024 ميلاديا فيما تختلف رؤية هلال شهر رمضان من بلد إلى آخر فبعض الدول تعتمد على الرؤية الشرعية بينما تعتمد دول أخرى على الحسابات الفلكية الأمر الذي يسبب اختلاف بداية شهر رمضان في بعض الأحيان.