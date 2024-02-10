أحمد فهمي عن شخصيته في مسلسل بين السطور : «عشت معاها أكتر من سنة»

كشف الفنان أحمد فهمي عن كواليس شخصية حاتم عز الدين التي قدمها ضمن أحداث مسلسل بين السطور، وذلك من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

أحمد فهمي يتحدث عن مسلسل بين السطور

وكتب الفنان أحمد فهمي قائلًا: «أحاسيس كتير جاتلي من اأول ما قريت بين السطور ووقعت في غرام شخصية حاتم عز الدين، مش قادر استوعب إن فيه حد بيحب حد للدرجه دي.. قعدت اتكلم كتير مع المخرج وائل فرج اللي بجد استحملني هو والكاتبة نجلاء الحديني استحملوني لأنهم عارفين إني بدافع عن حاتم عز الدين من كتر ما حبيته وعشت معاه رحله طويله مدتها أكتر من سنة».

وتابع فهمي: «مبسوط من كل ردود الأفعال عن المسلسل وعن زمايلي قدام و وراء الكاميرا.. كلنا تعبنا فيه قوي ولحد دلوقتي ربنا كرمنا قوي قوي.. محدش يحاول يتوقع حاجه.. كل اللي يطلبوا منكوا استمتعوا بالرحله دي زي ماحنا استمتعنا وعشناها.. يارب يعجبكوا للنهاية».

يذكر أن مسلسل بين السطور يشارك فيه عدد من الفنانين من بينهم صبا مبارك وأحمد فهمي ومحمد علاء وسلوى محمد على وناردين فرج وباسل الزارو وعدد أخر من الفنانين.