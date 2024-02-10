مد فترة التقديم على وظائف الحكومة المصرية 2024.. اعرف الأوراق المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وظائف الحكومة المصرية 2024، مد فترة التقدم للوظائف الحكومية التي بدأت 2 يناير الماضي، وكان آخر موعد للتقديم يوم 31 من الشهر نفسه.

وظائف الحكومة المصرية 2024.. آخر موعد للتقديم

ويتم التقديم على وظائف الحكومة المصرية 2024، من خلال بوابة الوظائف الحكومية من خلال هذا الرابط، وأعلن الجهاز أن آخر موعد للتقديم سيكون يوم 15 فبراير الجاري، وذلك بعد مد فترة التقديم.

وحدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الوظائف المفتوحة للتقديم في جهات عديدة منها: وزارة التربية والتعليم، البريد المصري، وزارة العدل، مصلحة الخبراء، ومصلحة الطب الشرعي، والهيئة القومية للأنفاق.

وهناك عدد من الأوراق يجب على المتقدمين استيفاؤها حتى يتمكنون من التقديم بشكل صحيح وجاءت كالتالي:

- يجب تقديم صورة من المؤهل الدراسي.

- صورة شخصية.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا.

- الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، والموقف من الخدمة العامة بالنسبة للإناث.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المٌتكاملة في حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي.