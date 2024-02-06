«التنظيم والإدارة»: 35 ألف وظيفة للشباب بـ15 جهة حكومية

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حزمة كبيرة من مسابقات التعيينات فى الوظائف الحكومية بوزارات وجهات وهيئات ومؤسسات الدولة، من بينها وزارة التربية والتعليم، ومصلحة الخبراء بوزارة العدل، ومصلحة الطب الشرعى، وهيئة البريد، والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، التابع لوزارة النقل، والهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، والبيئة، والأوقاف، والشهر العقارى، والهيئة العامة للطرق والكبارى، والهيئة العامة للنقل النهرى، والحجر الزراعى بوزارة الزراعة، وهيئة الأبنية التعليمية، بإجمالى 34 ألفاً و212 وظيفة، بـ15 جهة حكومية.

وحسب «التنظيم والإدارة»، فهذه الوظائف تنقسم بواقع 11 ألفاً و114 خريجاً لمسابقة معلم فصل، ومعلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية «الأول، الثانى، الثالث»، و18 ألفاً و886 وظيفة معلم مادة بمدارس مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، و900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد، و243 لمصلحة الخبراء بوزارة العدل، و81 لمصلحة الطب الشرعى، و10 مهندسين لوظائف المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، و96 مهندساً لوظائف الهيئة القومية للأنفاق، و2000 وظيفة بوزارة الأوقاف، و300 وظيفة بالشهر العقارى، و170 وظيفة بالهيئة العامة للطرق والكبارى، و28 وظيفة بالهيئة العامة للنقل النهرى، و120 وظيفة بالحجر الزراعى بوزارة الزراعة، و238 وظيفة بهيئة الأبنية التعليمية، و24 وظيفة بوزارة البيئة.

وحدد الجهاز شروطاً عامة لجميع المسابقات المعلن عنها، من بينها أن يكون المتقدم للوظائف متمتعاً بالجنسية المصرية، ومحمود السيرة، وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، وألا تزيد سن المتقدم على 40 عاماً فى تاريخ نشر الإعلان بالنسبة لوظائف التعليم، و30 عاماً لباقى الوظائف المعلن عنها، وأن يكون التقدير العام للمتقدم «مقبول» فأعلى، وأن يجتاز الاختبار وفقاً للقواعد المقررة، واجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبار والتدريبات المطلوبة، كما يجب التقديم فقط فى المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومى، وسداد 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع «البنك الأهلى المصرى - بنك مصر - بنك القاهرة».

كما حدد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى الإعلان عن مسابقات التعيينات بالوظائف الحكومية إرفاق العديد من المستندات والأوراق الرسمية عند التقديم، على رابط بوابة الوظائف الحكومية، ومن خلال «اللينك» الذى حدده الجهاز لذلك، ومن بين هذه المستندات والأوراق: «صورة شخصية للمتقدم - بطاقة الرقم القومى سارية «الوجهين»، صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة «وجهين بحسب الأحوال»، المؤهل الدراسى - المؤهل الأعلى إن وجد، والموقف من الخدمة العسكرية للذكور، والخدمة العامة للإناث إن وجدت، وشهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة «بطاقة الخدمات المتكاملة» فى حالة الإعاقة، وإيصال الإيداع البنكى».

وشدد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على أن تكون جميع المستندات التى يتم رفعها على موقع التقديم للوظائف أصلية وبصيغة «jpg»، ولا يتعدى حجم الملف الواحد 1 ميجا، حيث لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة، باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة، كما ينبغى التأكد من المرفقات قبل تحميلها، وفى حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة أو عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة أو وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والمستندات المشار إليها، مثل عدم إدخال الاسم كاملاً أو المحافظة أو الرقم القومى كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومى سيتم رفض الطلب، منوهاً بضرورة احتفاظ المتقدم للوظيفة بأصول الأوراق المتقدم بها على موقع بوابة الوظائف الحكومية، لإحضارها يوم الامتحان الإلكترونى، كما ينبغى على المتقدم الاحتفاظ برقم التسجيل الذى سيظهر له بعد إتمام عملية التسجيل للتأكد من أن عملية التسجيل تمت بنجاح ليتسنى له الاستعلام عن نتيجة المسابقة. ووفقاً لمواد قانون الخدمة المدنية، الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، فإن جميع المتقدمين للوظائف، سيتم فحص البيانات الخاصة بهم من خلال الأوراق والمستندات التى تقدموا بها، حيث سيخضع المقبولون منهم لاختبارات إلكترونية بمركز الاختبارات والمسابقات وتقييم القدرات، التابع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. فى السياق ذاته، يواصل الجهاز، عبر بوابة الوظائف الحكومية، استقبال طلبات التقديم للوظائف حتى يوم 15 فبراير الجارى، فى وظائف 7 جهات حكومية، بينما يتيح رابط التقديم لوظائف 6 جهات أخرى خلال النصف الثانى من الشهر الجارى.