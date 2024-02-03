بعد مد فترة التقديم.. تعرف على وظائف البريد المصري 2024 وشروطها

أعلنت بوابة الوظائف المصرية مد فترة استلام طلبات التقديم لوظائف البريد المصري 2024، لعدد من التخصصات التي تناسب عددًا كبيرًا من الخريجين.

وكان من المقرر غلق باب التقديم لوظائف البريد المصري 2024 نهاية يناير الماضي إلا أنه جرى مدها إلى يوم 15 من شهر فبراير 2024 بحسب قرار رسمي من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وعن نوعية الاختبارات المقرر عقدها للمتقدمين، أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الاختبارات تتم إلكترونيا كالتزام أخلاقي وقانوني، مشددًا على عدم التعامل مع سماسرة الوظائف ومن يدعون قدرتهم بمقابل مادي على التقديم الإلكتروني نيابة عنهم.

كيفية التقديم لوظائف البريد المصري 2024

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه يتم التقديم للوظائف عبر رابط موقع تقديم وظائف البريد المصري 2024، لما جرى الإعلان عنه من الوظائف عبر هذا الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/.

وظائف البريد المصري 2024

التخصصات المطلوبة في وظائف الهيئة القومية للبريد كما يلي:

- أخصائي بريد.

- أخصائي خدمة عملاء.

- أخصائي مكتب بريد.

- مهندس ميكانيكا سيارات.

- مهندس ميكانيكا.

- مهندس تخطيط النقل.

- مهندس كهرباء.

- مهندس تشغيل وسائل النقل.

شروط التقديم لوظائف البريد

- 30 عاما الحد الأقصى لعمر المُتقدمين للوظائف.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وذو سمعه حسنه .

- أن يكون تقدير المتقدم خلال الجامعة لا يقل عن تقدير عام «جيد».

- اجتياز الامتحانات والتدريبات وفق القواعد المقررة.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتاز الامتحانات.

- يجب على المتقدم أن يجتاز التدريبات المقررة بمعرفة الهيئة.