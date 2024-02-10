بشرى سارة لمرضى السكر حول أقلام الأنسولين

كشفت مصادر مطلعة بهيئة الدواء المصرية، عن بدء إنتاج أنسولين الأقلام لأول مرة في مصر وطرحة خلال العام الجاري، مشيرة إلى البدء في الإنتاج والتصنيع أواخر عام 2023 وبطرح أقلام الأنسولين سيتم خفض سعر الأدوية الخاصة بمرضي السكر في مصر، لافتا الى امتلاح مصر لمصنع ينتج المادة «ميت فورمين»، وهي عبارة عن دواء لعلاج السكر والأكثر انتشارًا في دول العالم.

إنتاج دواء لمرضى السكر محلى الصنع لأول مرة

وأكد المصادر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن التصنيع المحلي سيؤدي إلى انخفاض سعر أدوية السكر الشرائط وغيرها، مضيفة: «مش هيكون في حاجة اسمها نقص في أي دواء، ويجب إيضاح أمر هام.. في مصر لا يوجد نقص للأدوية ولكن هناك تفكير يجب أن يتغير».

وتابعت: «الدواء له مثيل وبديل ويجب على المواطنين إدراك ذلك لكل دواء مثيل بنفس السلامة والفعالية.. ففي أمريكا لا يوجد شيئ اسمه نقص الأدوية لأن المواطنين يتعاملون في حال عدم وجود الدواء الخاص بشركة معينة يتم الاعتماد على البديل له من علامة تجارية مختلفة؛ لذلك لا نجد ما يسمى نقص للأدوية».

اجتماع بهيئة الدواء لمناقشة ملف الأدوية وأسعارها

وكشفت: «الثلاثاء الجاري سيكون هناك اجتماع داخل هيئة الدواء برئاسة الدكتور علي مغاوري، لمراجعة ملف الدواء بشكل عام وسياسة التسعير أكثر من صنف دواء، وكذلك ملف التعامل مع المضادات الحيوية وما تم خلاله، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة في سوق الدواء المصري.