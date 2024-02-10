سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة.. كم يبلغ الآن؟

يُعد الذهب عيار 21 هو الأكثر انتشاراً داخل محلات الصاغة، ويهتم بمتابعة مستجدات أسعاره قطاع كبير من المواطنين مقارنة بباقي أعيرة الذهب الأخرى، لذا تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 10-2-2024، حسب آخر تحديث بشأن أسعار الذهب، والذي أعلنته شعبة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت في بداية التعاملات الصباحية، 4171 جنيهاً، قبل إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، وهو العيار الذي يدخل في تصنيع السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت في بداية التعاملات الصباحية، 3650 جنيهاً، قبل إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر شيوعاً في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت في بداية التعاملات الصباحية، 3128 جنيهاً، قبل إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت ببداية التعاملات الصباحية، 29200 جنيه، قبل إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21.