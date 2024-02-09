آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم بختام التعاملات.. «عيار 21 بكام»

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-2-2024، في مصر خلال ختام التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية، استقراراً ملحوظاً، مقارنة بأسعار منتصف التعاملات اليومية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3042 جنيها للشراء، دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، خلال ختام التعاملات المسائية بمحلات الصاغة المصرية، وفقاً لأخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب الشعبة العامة للذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بحلات الصاغة نحو 4057 جنيهاً للشراء، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بحلات الصاغة نحو 3550 جنيهاً للشراء، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 18

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بحلات الصاغة نحو 3042 جنيهاً للشراء، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بحلات الصاغة نحو 2373 جنيهاً للشراء، بدون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بحلات الصاغة نحو 28400 جنيهاً للشراء.