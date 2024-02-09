سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بـ3550 جنيها

شهد سعر الذهب اليوم الجمعة 9ـ2-2024، استقراراً خلال بداية التعاملات المسائية، في محلات الصاغة المصرية، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل 3550 جنيها بدون مصنعية، كما استقر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك ليسجل نحو 4057 جنيها، بحسب آخر التحديثات المعلنة لأسعار الذهب اليوم من جانب الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، حيث سجل نحو 4057 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 3550 جنيها، للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 3042 جنيها، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 2373 جنيها للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، تراجعاً بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 28 ألفا و400 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2036 دولارا.