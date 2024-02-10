أسعار الذهب اليوم السبت 10- 2- 2024 في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 10- 2- 2024، استقرارا خلال بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية، مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية للأمس، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 14 عند 2373 جنيها للشراء، دون مصنعية في ختام التعاملات.

وعن أسعار الذهب اليوم السبت 10 فبراير 2024، في محلات الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية أسعار المعدن الأصفر، خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، عند 4057 جنيها للشراء، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعيه، عند 3550 جنيها للشراء، ويعد عيار 21 الأكثر مبيعا.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، عند 3042 جنيها بدون مصنعية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية نحو 2373 جنيها، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 10- 2 - 2024، في بداية التعاملات بمحلات الصاغة، نحو 28400 جنيه للشراء، فيما سجلت الاونصة الذهبية نحو 2026 دولار.