قطع المياه لمدة 12 ساعة عن عدة مناطق بالدقهلية غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع المياه غدا الأحد 11 فبراير من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء في بعض المناطق بمركز طلخا.

قطع المياه بالدقهلية غدا

وحددت «مياه الدقهلية» أماكن قطع المياه في مركز طلخا في منطقة طريق بلقاس بالكامل وشارع العراقي وعزبة عربان باشا حتى المعهد الديني وطريق المقابر ومنطقة مصنع الغرباوي.

سبب قطع المياه بالدقهلية غدا

وأكدت أنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة ومركز طلخا لتنفيذ أعمال صيانة على خط طرد محطة صرف رقم 4 قطر 500 مللي لمدة 12 ساعة، موضحة أن رئيس مركز طلخا رحاب المزين، ستقوم بالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإنهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى سريعا.