قطع المياه عن عدة مناطق بالسلام والمرج للصيانة غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق تابعة لشبكات السلام وتشمل «منشية السد العالي - أبو رجيلة - إسكان مدينة السلام - أطلس - صف الضباط»، ومناطق تابعة لشبكات المرج «شارع محمد نجيب - شارع عبد الله رفاعي - شارع مؤسسة الزكاة - شارع عين شمس بمتفرعاته - عزبة النخل الشرقية - المرج الغربية - مدينة الخصوص»، وذلك اعتبارا من الساعة 9 صباح غدٍ السبت وحتى الساعة 11 مساء نفس اليوم لمدة 14 ساعة.

تطوير المحاور الرئيسية بالمرج

وأوضحت الشركة أن سبب الانقطاع نظراً لتنفيذ أعمال لحامات بخط المياه قطر 1000مم بشارع محمد نجيبب وشارع الترولي ضمن أعمال التطوير للمحاور الرئيسية بمنطقة المرج.

سيارات مياه مجانية

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، كما دفعت الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجاناً بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتساب على رقم 01206665125.